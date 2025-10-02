Colonia Caroya será sede del Festival del Teatro del Mercosur

Este domingo 5 de octubre se presentará Bestie, cantata escénica, una obra ítalo cordobesa ambientada en Sicilia, Catania en los años de la víspera de la segunda guerra de la mafia.

Se presentará a las 20 horas en la Sala Fra Noi de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale con entrada libre y gratuita.

La pieza teatral es una coproducción entre el FIT Mercosur y el Teatro Della Città (Italia), en colaboración con La Parisina y Sindicato de Maravillas, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba.

Síntesis argumental

Esta historia tiene como protagonistas a cuatro chicos de 12 y 13 años del pobre e infame barrio de San Cristofaro, en Catania. 1976, primer sábado de mayo.

Estos cuatro niños deciden cometer un atraco, se sienten atraídos por la vulnerabilidad de una anciana que, tras hacer la compra, se dirige a su casa. Parece la presa adecuada.

Le arrebatan el bolso, ella se resiste y cae. El botín es mísero pero la indignación es grande porque, sin saberlo, han robado a la madre de Nitto Santapaola, la estrella emergente de la nueva Cosa Nostra en Catania.

Desaparecen en el aire. Nadie denunció nunca la desaparición de los niños. En un intento poético por arrebatarlos de las garras del olvido, aquí está su historia.