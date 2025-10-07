                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Antonio Roya recibió una importante distinción de la República de Italia

Fue distinguido con la “Insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” en un acto que contó con la presencia de la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa.

El sábado 4 de octubre pasado tuvo lugar Casa Copetti -Museo Permanente de la Friulanidad- la ceremonia de entrega de la “Insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” al Dr. Antonio Francisco Roya, por parte de la Sra. Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa.

Esta prestigiosa condecoración civil de la República Italiana recompensa a italianos y extranjeros por los servicios prestados al país.

El título de Cavaliere otorgado al Presidente Emérito del Centro Friulano de Colonia Caroya, implica que se lo ha reconocido por sus méritos en la promoción de los intereses italianos en Argentina, fomentando relaciones entre ambos países.

El emotivo acto estuvo presidido por la Presidente del Concejo Deliberante, Sra. Eliana De Buck, a cargo del Ejecutivo local, y por el Presidente del Centro Friulano, Ab. Luis Emilio Grión.

Contó además con la presencia de la Subsecretaria de Cultura y Turismo, Sra. María José Bergagna, la corresponsal consular Lucia Rossi, ex Presidentes del Fogolar caroyense, Sres.  Sergio Boezio, Carlos Cadamuro y Roberto Virgolini, como así también, de familiares y amigos del Dr. Roya.

Finalmente, canciones friulanas interpretadas por el Coro Lidrîs marcaron el cierre de tan merecido homenaje.  

