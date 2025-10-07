Antonio Roya recibió una importante distinción de la República de Italia

Colonia Caroya será sede del Festival del Teatro del Mercosur
Este domingo a las 20 se presentará la obra "Bestie", ambientada en la Italia de la década de 1970. La entrada será libre y gratuita.
Fue distinguido con la “Insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” en un acto que contó con la presencia de la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa.Colonia Caroya07 de octubre de 2025Ariel Roggio
El sábado 4 de octubre pasado tuvo lugar Casa Copetti -Museo Permanente de la Friulanidad- la ceremonia de entrega de la “Insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” al Dr. Antonio Francisco Roya, por parte de la Sra. Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa.
Esta prestigiosa condecoración civil de la República Italiana recompensa a italianos y extranjeros por los servicios prestados al país.
El título de Cavaliere otorgado al Presidente Emérito del Centro Friulano de Colonia Caroya, implica que se lo ha reconocido por sus méritos en la promoción de los intereses italianos en Argentina, fomentando relaciones entre ambos países.
El emotivo acto estuvo presidido por la Presidente del Concejo Deliberante, Sra. Eliana De Buck, a cargo del Ejecutivo local, y por el Presidente del Centro Friulano, Ab. Luis Emilio Grión.
Contó además con la presencia de la Subsecretaria de Cultura y Turismo, Sra. María José Bergagna, la corresponsal consular Lucia Rossi, ex Presidentes del Fogolar caroyense, Sres. Sergio Boezio, Carlos Cadamuro y Roberto Virgolini, como así también, de familiares y amigos del Dr. Roya.
Finalmente, canciones friulanas interpretadas por el Coro Lidrîs marcaron el cierre de tan merecido homenaje.
Esta semana realizó la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y se renovaron las autoridades.
El alumno de Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini fue el único de la región en participar del encuentro que se desarrolló en Catamarca.
Con su harina de uva, logró el primer reconocimiento de este nivel que otorga la Sociedad Rural de Jesús María.
La edil Fernanda Fantini presentó un proyecto para declarar la preocupación por la "falta de continuidad", mientras que desde el oficialismo aseguraron que la planta está funcionando desde el 2023.
El espacio educativo que funciona en Tronco Pozo anunció que en 2026 inaugurará el primer año de secundaria. Además, iniciaron la construcción del nuevo edificio para el nivel inicial.
Son de la especialidad Arte Multimedia y programaron en pantalla una modalidad virtual del tradicional juego caroyense.
La mitad de esa cifra fue consumido dentro de la fiesta y el resto entró a lugares gastronómicos y hoteleros de la ciudad durante el fin de semana anterior.
Se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre en Doña Pipa de Jesús María. Será una propuesta cultural y gastronómica para disfrutar en familia y amigos, con entrada gratuita. Actuarán Los Herrera, Paquito Ocaño, Duo Coplanacu, entre otros.
La segunda edición del "Festival Adeeentro" fue un verdadero éxito con música, baile, gastronomía y miles de vecinos y turistas que colmaron Doña Pipa. Confirmaron la fecha para 2026: 19 y 20 de septiembre.
El plantel cayó en su visita a La Rioja y Mendoza durante el fin de semana. Este jueves enfrentará a Deportivo Chañares de James Craik en el estadio Pepe Nou.
