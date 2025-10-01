                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Emiliano Rossi es el nuevo Presidente de la Cámara Comercial

Esta semana realizó la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y se renovaron las autoridades.

Colonia Caroya01 de octubre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-10-01 at 10.25.36

La Cámara Agropecuaria, Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya (CACIS) llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025, y se eligió a la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución durante el próximo período.

Con treinta años de trayectoria al servicio de los sectores productivos, comerciales e industriales de la región, CACIS renueva su compromiso con los socios a través de un equipo de trabajo integrado por referentes de distintos ámbitos de la comunidad.

 

Nueva Comisión Directiva CACIS 2025

Presidente: Emiliano Rossi

Vicepresidente: Noelia Mottura

Secretario: María Rosa Ponce

Prosecretario: Nadia Panebianco

Tesorero: Carolina Vallino

Protesorero: Martín Parizia

Vocales Titulares: Walter Vay, Ariel Rivoira, Carlos Monticoli, Marisel Vivas, Daniel Cargnelutti, Cintia Duran.

Vocales Suplentes: Susana Guevara, Indiana Heredia, Carla Pace, Carla Nanini, Fernanda Luna, Diego Vallino

Revisores de Cuentas Titulares: Victoria Criado, Pola Llorente, Luz Lepore.

Revisores de Cuentas Suplentes: Federico Rivoira, Rosana Juárez, Karen Coseani

 WhatsApp Image 2025-10-01 at 10.25.35

Palabras de despedida y bienvenida

El presidente saliente, Ariel Rivoira, se despidió tras cuatro años de gestión al frente de la institución:

“Agradezco el acompañamiento, porque sin este equipo humano no se habrían logrado tantas acciones, entre ellas la inauguración de la sede propia. El compromiso y la dedicación de cada integrante han sido claves. Estoy convencido de que este nuevo equipo, con ideas frescas y ganas de hacer, garantizará la continuidad y el crecimiento de CACIS”.

Por su parte, el flamante presidente, Emiliano Rossi, agradeció la designación y delineó los ejes de su gestión:

“Es un honor asumir este compromiso. Nuestra prioridad será trabajar en el fortalecimiento financiero de la institución, para garantizar más acciones de representación y acompañamiento a los socios como así también la defensa gremial de las actividades privadas”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias