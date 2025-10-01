Emiliano Rossi es el nuevo Presidente de la Cámara Comercial

Bruno Sivieri, segundo puesto en la instancia internacional de las Olimpíadas de Matemática
El alumno de Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini fue el único de la región en participar del encuentro que se desarrolló en Catamarca.
Esta semana realizó la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y se renovaron las autoridades.Colonia Caroya01 de octubre de 2025Ariel Roggio
La Cámara Agropecuaria, Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya (CACIS) llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025, y se eligió a la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución durante el próximo período.
Con treinta años de trayectoria al servicio de los sectores productivos, comerciales e industriales de la región, CACIS renueva su compromiso con los socios a través de un equipo de trabajo integrado por referentes de distintos ámbitos de la comunidad.
Nueva Comisión Directiva CACIS 2025
Presidente: Emiliano Rossi
Vicepresidente: Noelia Mottura
Secretario: María Rosa Ponce
Prosecretario: Nadia Panebianco
Tesorero: Carolina Vallino
Protesorero: Martín Parizia
Vocales Titulares: Walter Vay, Ariel Rivoira, Carlos Monticoli, Marisel Vivas, Daniel Cargnelutti, Cintia Duran.
Vocales Suplentes: Susana Guevara, Indiana Heredia, Carla Pace, Carla Nanini, Fernanda Luna, Diego Vallino
Revisores de Cuentas Titulares: Victoria Criado, Pola Llorente, Luz Lepore.
Revisores de Cuentas Suplentes: Federico Rivoira, Rosana Juárez, Karen Coseani
Palabras de despedida y bienvenida
El presidente saliente, Ariel Rivoira, se despidió tras cuatro años de gestión al frente de la institución:
“Agradezco el acompañamiento, porque sin este equipo humano no se habrían logrado tantas acciones, entre ellas la inauguración de la sede propia. El compromiso y la dedicación de cada integrante han sido claves. Estoy convencido de que este nuevo equipo, con ideas frescas y ganas de hacer, garantizará la continuidad y el crecimiento de CACIS”.
Por su parte, el flamante presidente, Emiliano Rossi, agradeció la designación y delineó los ejes de su gestión:
“Es un honor asumir este compromiso. Nuestra prioridad será trabajar en el fortalecimiento financiero de la institución, para garantizar más acciones de representación y acompañamiento a los socios como así también la defensa gremial de las actividades privadas”.
