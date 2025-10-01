Emiliano Rossi es el nuevo Presidente de la Cámara Comercial

La Cámara Agropecuaria, Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya (CACIS) llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025, y se eligió a la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución durante el próximo período.

Con treinta años de trayectoria al servicio de los sectores productivos, comerciales e industriales de la región, CACIS renueva su compromiso con los socios a través de un equipo de trabajo integrado por referentes de distintos ámbitos de la comunidad.

Nueva Comisión Directiva CACIS 2025

Presidente: Emiliano Rossi

Vicepresidente: Noelia Mottura

Secretario: María Rosa Ponce

Prosecretario: Nadia Panebianco

Tesorero: Carolina Vallino

Protesorero: Martín Parizia

Vocales Titulares: Walter Vay, Ariel Rivoira, Carlos Monticoli, Marisel Vivas, Daniel Cargnelutti, Cintia Duran.

Vocales Suplentes: Susana Guevara, Indiana Heredia, Carla Pace, Carla Nanini, Fernanda Luna, Diego Vallino

Revisores de Cuentas Titulares: Victoria Criado, Pola Llorente, Luz Lepore.

Revisores de Cuentas Suplentes: Federico Rivoira, Rosana Juárez, Karen Coseani

Palabras de despedida y bienvenida

El presidente saliente, Ariel Rivoira, se despidió tras cuatro años de gestión al frente de la institución:

“Agradezco el acompañamiento, porque sin este equipo humano no se habrían logrado tantas acciones, entre ellas la inauguración de la sede propia. El compromiso y la dedicación de cada integrante han sido claves. Estoy convencido de que este nuevo equipo, con ideas frescas y ganas de hacer, garantizará la continuidad y el crecimiento de CACIS”.

Por su parte, el flamante presidente, Emiliano Rossi, agradeció la designación y delineó los ejes de su gestión:

“Es un honor asumir este compromiso. Nuestra prioridad será trabajar en el fortalecimiento financiero de la institución, para garantizar más acciones de representación y acompañamiento a los socios como así también la defensa gremial de las actividades privadas”.